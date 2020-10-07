السعودية اليوم / الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الكويت 475 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7328 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 100776 حالة.

// انتهى //

17:36ت م

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الكويت 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسسجلت الكويت 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108743 حالة، في حين سُجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 639 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7328 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 100776 حالة.// انتهى //17:36ت م0176

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