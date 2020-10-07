

الجبيل 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت الجمعية

وأوضحت مديرة جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي، أن المسابقة تهدف إلى التأكيد على أهمية تشجيع الإبداع الفني وتنمية الوعي لدى النشء، وتتيح مشاركة الأسرة أطفالها في تعزيز ثقافة التوعية بسرطان الثدي بواسطة الرسم، لغرس مفاهيم توعوية لدى الصغار، مؤكدةً حرص الجمعية على توظيف الفن التشكيلي كوسيلة فاعلة للتعبير، وتشجيع الممارسات المجتمعية السليمة، التي من شأنها بناء الوعي، وتنمية الإبداع، وإيجاد بيئة اجتماعية ترتبط بمفاهيم جودة الحياة.

// انتهى //

17:30ت م

0172



الجبيل 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بالجبيل اليوم، مسابقة "براعم وردية"، للرسم بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يصادف شهر أكتوبر كل عام للتوعية بسرطان الثدي، وتستمر 10 أيام.وأوضحت مديرة جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي، أن المسابقة تهدف إلى التأكيد على أهمية تشجيع الإبداع الفني وتنمية الوعي لدى النشء، وتتيح مشاركة الأسرة أطفالها في تعزيز ثقافة التوعية بسرطان الثدي بواسطة الرسم، لغرس مفاهيم توعوية لدى الصغار، مؤكدةً حرص الجمعية على توظيف الفن التشكيلي كوسيلة فاعلة للتعبير، وتشجيع الممارسات المجتمعية السليمة، التي من شأنها بناء الوعي، وتنمية الإبداع، وإيجاد بيئة اجتماعية ترتبط بمفاهيم جودة الحياة.// انتهى //17:30ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إطلاق مسابقة "براعم وردية" للتوعية بسرطان الثدي بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.