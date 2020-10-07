السعودية اليوم / اللجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء تستعرض دور الأقمار الصناعية في تحسين جودة الحياة



الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

تنظم الهيئة

وتناقش الجلسة دور الأقمار الصناعية في تحسين جودة الحياة من خلال تناول موضوعات مختلفة تشمل تطبيقات الرصد الأرضي والاتصالات ومدى تأثيرها على مستقبل الإنسان، واستعراض دور وتاريخ المملكة العربية السعودية في تصميم وتطوير الأقمار الصناعية، إلى جانب تقديم عرض تعليمي عن مشروع "سالي رايد" (Sally Ride EarthKAM) للرصد الأرضي عبر محطة الفضاء الدولية، الذي يمكن الطلاب والطالبات الوصول إلى الصور المأخوذة من المحطة.

ويُقدّم الجلسة الدفعة الأولى من أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء لعام 2020، التي تتألف من 12 عضواً يمثلون الفئة الطلابية من مراحل دراسية مختلفة، وهم الطالب محمد فدعق، أروى العبدالكريم، ود السعدون، يوسف الربيعة، كيان المجحد، عبد الرحمن الغصون، سارة الزامل، عبدالرحمن طه، نسرين الحماد، عبدالرحمن الحنيحن.

وتعد الهيئة أول جهة حكومية تبادر بإشراك هذه الفئة العمرية من خلال تشكيل لجنة استشارية رسمية تتكون من أبناء وبنات المملكة.

وتأتي الفعاليات بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تفعيلاً للاتفاقية القائمة بينهما، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل وتطوير رأس المال البشري السعودي في قطاع الفضاء، من أجل الإثراء والتثقيف حول علوم الفضاء وتقنياته.

// انتهى //

17:26ت م

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الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واستنظم الهيئة السعودية للفضاء ممثلةً في برنامج تنمية رأس المال البشري "أجيال الفضاء"، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، جلسة حوارية من سلسلة "90 دقيقة في الفضاء" تحت عنوان "الأقمار الصناعية تحسن الحياة"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الفضاء العالمي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من تاريخ 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، احتفالاً بإسهامات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين حياة البشرية وتحسين وضع الإنسان، الذي يُعدّ أكبر فعالية سنوية للفضاء على مستوى العالم.وتناقش الجلسة دور الأقمار الصناعية في تحسين جودة الحياة من خلال تناول موضوعات مختلفة تشمل تطبيقات الرصد الأرضي والاتصالات ومدى تأثيرها على مستقبل الإنسان، واستعراض دور وتاريخ المملكة العربية السعودية في تصميم وتطوير الأقمار الصناعية، إلى جانب تقديم عرض تعليمي عن مشروع "سالي رايد" (Sally Ride EarthKAM) للرصد الأرضي عبر محطة الفضاء الدولية، الذي يمكن الطلاب والطالبات الوصول إلى الصور المأخوذة من المحطة.ويُقدّم الجلسة الدفعة الأولى من أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء لعام 2020، التي تتألف من 12 عضواً يمثلون الفئة الطلابية من مراحل دراسية مختلفة، وهم الطالب محمد فدعق، أروى العبدالكريم، ود السعدون، يوسف الربيعة، كيان المجحد، عبد الرحمن الغصون، سارة الزامل، عبدالرحمن طه، نسرين الحماد، عبدالرحمن الحنيحن.وتعد الهيئة أول جهة حكومية تبادر بإشراك هذه الفئة العمرية من خلال تشكيل لجنة استشارية رسمية تتكون من أبناء وبنات المملكة.وتأتي الفعاليات بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تفعيلاً للاتفاقية القائمة بينهما، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل وتطوير رأس المال البشري السعودي في قطاع الفضاء، من أجل الإثراء والتثقيف حول علوم الفضاء وتقنياته.// انتهى //17:26ت م0171

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