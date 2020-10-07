السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ أكثر من 1800 جولة رقابية على المطاعم ومنافذ بيع الوجبات السريعة بالمنطقة وترصد أكثر من 300 مخالفة



نجران 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خلال الأسبوع الجاري، 1825 جولة رقابية على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع الوجبات السريعة بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء أن الفرق الرقابية بالأمانة، رصدت خلال الجولات 304 مخالفات، كما جرى إغلاق 18 محلاً وضبط 367 كيلو جراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما طُبق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مشدداً على حرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقاية الخاصة بعودة النشاط، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات في جميع المحلات، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عند رصد أي مخالفة أو تجاوز للاشتراطات الصحية والبلدية، من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940 أو من خلال تطبيق الأمانة على وسائل التواصل.

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17:24ت م

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