السعودية اليوم / العراق يسجل 3923 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3923 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 73 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 9604, فيما سُجلت 3413 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 319784 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 61656 مصابا, منهم 506 حالات في العناية المركزة.

// انتهى //

17:24ت م

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بغداد 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3923 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع عدد الإصابات المثبتة في عموم العراق إلى 391044 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 73 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 9604, فيما سُجلت 3413 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 319784 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 61656 مصابا, منهم 506 حالات في العناية المركزة.// انتهى //17:24ت م0168

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