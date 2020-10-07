السعودية اليوم / صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون يقدم منحاً مالية للسودان والروهينجيا



جدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

تسلمت جمهورية السودان اليوم, منحة مالية من صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة بجدة, برعاية معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وتأتي المنحة التي تسلمها القنصل العام لجمهورية السودان في جدة السفير ياسر أحمد الصديق, في إطار دعم الصندوق للحكومة الانتقالية السودانية, حيث جرى تخصيصها لمفوضية العون الإنساني من أجل مساعدتها على مواجهة الآثار المترتبة على السيول والفيضانات التي شهدتها السودان مؤخرا، كما تعد المنحة استمرارا لدعم الصندوق لصالح السودان في المرحلة الانتقالية وبخاصة وزارة الصحة السودانية، لدعم عملها في مواجهة وباء

من جانب آخر حثّ معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء على دعم الحساب الذي رصدته الأمانة العامة للمنظمة لصالح قضية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجيا والتي تم رفعها لدى محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في مستهل حفل تسليم صندوق التضامن منحة مالية أخرى أودعت في حساب المنظمة استجابة لطلب الأمين العام في الاجتماع التشاوري للجنة المنظمة الوزارية المخصصة بشأن قضية الروهينجيا.

وأعرب الدكتور العثيمين عن شكره للرئيس الدائم للصندوق التضامن الإسلامي، السفير ناصر بن عبد الله الزعابي، والمدير التنفيذي للصندوق السيد إبراهيم الخزيم على سرعة الاستجابة، ومقدماً شكره أيضاً لدولة المقر المملكة العربية

// انتهى //

17:20ت م

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جدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واستسلمت جمهورية السودان اليوم, منحة مالية من صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة بجدة, برعاية معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.وتأتي المنحة التي تسلمها القنصل العام لجمهورية السودان في جدة السفير ياسر أحمد الصديق, في إطار دعم الصندوق للحكومة الانتقالية السودانية, حيث جرى تخصيصها لمفوضية العون الإنساني من أجل مساعدتها على مواجهة الآثار المترتبة على السيول والفيضانات التي شهدتها السودان مؤخرا، كما تعد المنحة استمرارا لدعم الصندوق لصالح السودان في المرحلة الانتقالية وبخاصة وزارة الصحة السودانية، لدعم عملها في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).من جانب آخر حثّ معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء على دعم الحساب الذي رصدته الأمانة العامة للمنظمة لصالح قضية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجيا والتي تم رفعها لدى محكمة العدل الدولية.جاء ذلك خلال كلمة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في مستهل حفل تسليم صندوق التضامن منحة مالية أخرى أودعت في حساب المنظمة استجابة لطلب الأمين العام في الاجتماع التشاوري للجنة المنظمة الوزارية المخصصة بشأن قضية الروهينجيا.وأعرب الدكتور العثيمين عن شكره للرئيس الدائم للصندوق التضامن الإسلامي، السفير ناصر بن عبد الله الزعابي، والمدير التنفيذي للصندوق السيد إبراهيم الخزيم على سرعة الاستجابة، ومقدماً شكره أيضاً لدولة المقر المملكة العربية السعودية -رئيسة القمة الإسلامية-، على الدعم غير المحدود والتسهيلات التي تقدمها لصالح عمل المنظمة وأجهزتها في سبيل دعم قضايا العالم الإسلامي، كما شكر جمهورية بنغلاديش الإسلامية على دعمها ورعايتها اللاجئين الروهينجيا على أراضيها، إلى جانب دعم الدول الأعضاء المستمر لهذه القضية.// انتهى //17:20ت م0163

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.