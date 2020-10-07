

الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد تضاعف عدد زيارات البوابة الإلكترونية لشهر سبتمبر ووصولها لعدد قياسي مقدراً بأكثر من مليون زائر، في خطوة تُعدُّ مؤشراً على تزايد اعتماد عملاء المؤسسة على بوابة الخدمات الإلكترونية ونجاح برنامج التحول الرقمي الذي سعت إليه "التقاعد" منذُ أواخر العام 2018.

ووفقاً لتقريرها الشهري لإحصاءات الخدمات الإلكترونية كشفت "التقاعد" عن تحقيقها لنتائج متقدمة لتحولاتها الرقمية في الخدمات الإلكترونية المختلفة، حيث بلغت عدد طلبات بطاقات التقاعد الإلكترونية عبر البوابة والتطبيق الذكي أكثر من 20 ألف طلباً، وبلغت عدد طلبات خطاب تعريف بالمعاش أكثر من 131 ألف طلباً، بينما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الالكترونية أكثر من 20 ألف مسجلاً، وبلغت عدد مرات تحميل التطبيق اكثر من 16 ألف تحميل على كلا المنصتين (iOS) و (Android).

كما استقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 58 ألف مكالمة، وإنجاز أكثر من 33 ألف معاملة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

فيما أوضح التقرير أن عدد زيارات بوابة المؤسسة الإلكترونية لهذا الشهر بلغت أكثر من مليون زيارة، في إشارة إلى زيادة حجم الزيارة بمعدلات متزايدة عن سابقتها متوافقة مع الاهتمام الذي أولته المؤسسة بتوجيهات المقام السامي في التحول الرقمي، وما عكسه ذلك الاهتمام من متابعة حثيثة لتطبيق التحول الرقمي على كافة معاملات وإجراءات المؤسسة وخدماتها المختلفة، تيسيراً على عملائها للوصول إلى خدماتهم، وإسراعاً في تنفيذ الإجراءات.

مما يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل بشكل مستمر وفاعل على تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية 2022.

// انتهى //

17:01ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقاعد": أكثر من مليون زائر لبوابة المؤسسة الإلكترونية خلال شهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.