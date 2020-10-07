السعودية اليوم / فوز ثلاثة مشاريع تقنية ضمن مبادرة " إثراء التجربة الدينية افتراضيًّا في منظومة الحج والعمرة"



مكة المكرمة في 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أعلن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، عن فوز ثلاثة مشاريع تقنية ضمن مبادرة " إثراء التجربة الدينية افتراضيًّا في منظومة الحج والعمرة" التي أطلقها المعهد، بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون الطالبات لتقديم برامج وأفكار تقنية محاكية للواقع تخدم الحجاج والمعتمرين والزائرين.

وتضمَّن المشروع الأول استحداث تطبيق مخصص للإرشاد التاريخي لمعالم مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لإثراء المحتوى العربيِّ بالمعالم الثقافية للمنطقتين عبر وسائل التقنية، فيما اشتمل المشروع الثاني على أفكار لتطوير وإعادة إنشاء المواقيت المكانية من خلال تطبيقات الواقع المعزُّز، بهدف نقل التجربة للحاجِّ بطريقة تبرز هوية المملكة العربية

وهنأت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي الفائزاتِ بالمشاريع الثلاثة الأُوَل، عادّة هذه المشروعات نواةً لمشاريع أخرى مماثلةٍ لمنسوبات الجامعة، تسهم في تعزيز دور المملكة العربية السعودية واهتمامها وعنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.

بدورها، أوضحت وكيلة المعهد الدكتورة سمية حريري أن المبادرة تضمنت 17 مشروعًا وتطبيقًا افتراضيًّا، شاركت في تقديمها 13 كليةً و15 قسمًا أكاديميًّا بالجامعة، عبر نموذجٍ إلكترونيٍّ، تشارك فيه منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات بمشاريع ومخرجات تثري التجربة الدينية.

// انتهى //

17:01ت م

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مكة المكرمة في 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، عن فوز ثلاثة مشاريع تقنية ضمن مبادرة " إثراء التجربة الدينية افتراضيًّا في منظومة الحج والعمرة" التي أطلقها المعهد، بالتعاون مع وكالة الجامعة لشؤون الطالبات لتقديم برامج وأفكار تقنية محاكية للواقع تخدم الحجاج والمعتمرين والزائرين.وتضمَّن المشروع الأول استحداث تطبيق مخصص للإرشاد التاريخي لمعالم مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لإثراء المحتوى العربيِّ بالمعالم الثقافية للمنطقتين عبر وسائل التقنية، فيما اشتمل المشروع الثاني على أفكار لتطوير وإعادة إنشاء المواقيت المكانية من خلال تطبيقات الواقع المعزُّز، بهدف نقل التجربة للحاجِّ بطريقة تبرز هوية المملكة العربية السعودية ، كما يعمل المشروع الثالث على تفعيل الأحداث التأريخيِّة تقنيًّا ومحاكاتها للواقع التوثيقي الذي يربط الزائر بالمدينة وتثقيفه بتأريخ المنطقة وحضارتها، ويسهم في دعم السياحة الداخلية للمملكة.وهنأت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي الفائزاتِ بالمشاريع الثلاثة الأُوَل، عادّة هذه المشروعات نواةً لمشاريع أخرى مماثلةٍ لمنسوبات الجامعة، تسهم في تعزيز دور المملكة العربية السعودية واهتمامها وعنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.بدورها، أوضحت وكيلة المعهد الدكتورة سمية حريري أن المبادرة تضمنت 17 مشروعًا وتطبيقًا افتراضيًّا، شاركت في تقديمها 13 كليةً و15 قسمًا أكاديميًّا بالجامعة، عبر نموذجٍ إلكترونيٍّ، تشارك فيه منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات بمشاريع ومخرجات تثري التجربة الدينية.// انتهى //17:01ت م0153

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