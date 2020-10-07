السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي



تبوك 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي .

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من العميد الحربي عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ومناطق انتشارها.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بجهود رجال الأمن البيئي، وبالاهتمام الذي تحظى به القوات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله-.

وأشار سموه إلى الدور المهم للأمن البيئي في المملكة والحفاظ على الحياة الفطرية والبيئية وتنميتها مؤكدا أهمية دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن البيئي في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، مشيداً سموه بما تقدمه القوات الخاصة للأمن البيئي من جهود متميزة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب البيئي.

فيما أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لجميع أعمال قوات الأمن البيئي بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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16:59ت م

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