شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين» : لم يتم رصد إصابات بكورونا بين المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

- 4 مقرات للعزل الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة

أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بفيروس كورنا بين المعتمرين.

وقال متحدث شؤون الحرمين: في اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية.

وقمنا بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه لا قدر الله أعراض أو اشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

واشار متحدث شؤون الحرمين ـن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي:

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1- محور الوقاية.

2- محور التطهير.

3- محور التفويج.

4- محور التوعية.