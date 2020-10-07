أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء على نحو ملحوظ ، رغم صعود الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

ويعد سوق الذهب السعودي من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وتحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.



وفي السعودية بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 227.82 ريال حوالي 60.74 دولار مقابل 231 ريالا (61.60 دولار) أمس، والأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

الذهب الاقتصادي



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 199.35 ريال حوالي 53.15 دولار مقابل 202.13 ريال (53.90 دولار)، الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) في السعودية حوالي 170.87 ريال نحو 45.55 دولار مقابل 173.25 نحو (46.20 دولار)، في تعاملات الثلاثاء.

ورقة نقدية جديدة



وبدأ السعوديون، الإثنين، التعامل بورقة النقد الجديدة من فئة الخمسة ريالات، المصنوعة من مادة البوليمر، البلاستيكية، جنبا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، بصفتها عملة رسمية قانونية.

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وأكدت بيانات الموازنة التمهيدية للمملكة العربية السعودية للعام المقبل 2021، أن النفقات المالية للمملكة خلال العام المقبل، ستتراجع لأقل من تريليون ريال للمرة الأولى من 3 سنوات.



سعر الأوقية والجنيه الذهب



وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 7,085 ريال حوالي 1,889 دولار مقابل 7 آلاف و185 ريالا (1916 دولارا) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,595 ريال حوالي 425.16 دولار مقابل 1617.03 ريال نحو (431.21 دولار) يوم أمس.

الذهب عالميا

ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1901.60 دولار للأوقية.