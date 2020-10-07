2020-10-07

لبناء عظام قوية وصحية احرص على تناول هذه الأطعمة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يركز الغالبية العظمى على تناول الكالسيوم عندما يتعلق الأمر ببناء عظام قوية وصحية ولكن على الرغم من أنه أحد المعادن المهمة إلا أنه يتطلب عناصر مغذية أخرى حتى يتم امتصاصه بشكل صحيح.

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي فإنه بدون هذه العناصر الغذائية يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام حتى لو تم تناول كمية كافية من الكالسيوم ذلك لأن الجسم لا يمتصه بطريقة صحيح، ومن جهة أخرى فإن وجوده بمستويات عالية له أيضًا أضرار تتمثل في تكون حصوات وتلف الكلى.

6 أطعمة تساعد في بناء عظام قوية وصحية

1- الكالسيوم

أحد المعادن المهمة اللازمة لبناء كتلة العظام وإعطاءه الصلابة ولا يستطيع الجسم إنتاجه بل يجب امتصاصه من خلال الطعام الذي نتناوله، ومن الأطعمة الغنية بهذا المعدن: الحليب ومنتجات الألبان والسردين والسلمون والسبانخ والفاصوليا والخردل والبنجر والبامية والزبيب والتين.

2- الفوسفور

ثاني أكثر المعادن شيوعًا ووفرة في الجسم، وهو متوافر بكثرة في مجموعة متنوعة من الأطعمة ومن أبرزها السلمون وجبن الريكوتا والسردين وكبد البقر وبذور عباد الشمس والعدس والفول ولحم الضأن والمكسرات البرازيلية.

3- فيتامين د

فيتامين د مهم للغاية لصحة العظام؛ لأنه مطلوب لامتصاص الكالسيوم المعزز للعظام بشكل صحيح في الأمعاء، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور لتكوين العظام.

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ومن أهم مصادر هذا الفيتامين هي أشعة الشمس ومن المصادر الغذائية: الماكريل والسلمون والتونة والسردين والبيض وكبد البقر والفطر.

4- المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم أيضًا على امتصاص الكالسيوم، ومثل الفوسفور يوجد هذا المعدن في العديد من الأطعمة مثل السبانخ والشمندر واللوبيا ونخالة الشوفان والشعير والكاجو واللوز والصنوبر.

5- البوتاسيوم

يعتقد بعض العلماء أنه يساعد في تقليل فقدان الكالسيوم ومن الأطعمة الغنية به الطماطم والبرتقال والعدس والتمر والزبيب والبطاطس والبابايا والموز.

6- فيتامين ك

ينتج فيتامين K البروتينات اللازمة للحفاظ على قوة العظام وتنظيم نمو الخلايا وهو موجود بوفرة في الخضر الورقية مثل السبانخ واللفت وأيضًا في القرنبيط والبروكلي، ويمكن العثور عليه في صفار البيض وكبد الإوز واللحوم.





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