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وزير العدل يُقر تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات

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2020-10-07

وزير العدل يُقر تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارين جديدين يقضيان بإنشاء وحدة بمسمى “مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية”، والأخرى بمسمى “مكتب التشريعات”.

وأكدت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هذا يهدف ذلك إلى تعزيز دور وكالة وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي.

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ويعمل مرشد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية على متابعة تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، مع دراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي، والعمل على رفع تصنيف ، بالإضافة إلى أنه يعد مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية.

 


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