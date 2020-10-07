- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وزير العدل يُقر تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير العدل يُقر تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارين جديدين يقضيان بإنشاء وحدة بمسمى “مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية”، والأخرى بمسمى “مكتب التشريعات”.
وأكدت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هذا يهدف ذلك إلى تعزيز دور وكالة وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي.
ويعمل مرشد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية على متابعة تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، مع دراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي، والعمل على رفع تصنيف السعودية، بالإضافة إلى أنه يعد مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يُقر تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.