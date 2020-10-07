فيديو.. متى سيسمح للأطفال بدخول الحرم المكي؟

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد متحدث رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، هاني بن حسني حيدر، أن هناك 30 موقعًا لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين مع وجود متخصصين بـ10 لغات على مدار الساعة.

وأعلن حيدر خلال مؤتمر كشف مستجدات كورونا في السعودية اليوم الأربعاء، عن تخصيص مسار خاص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليصلوا إلى المسجد الحرام، ويؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، موضحًا أن هناك 4 نقاط تجمع للمعتمرين لدخول المسجد الحرام.

ولفت إلى أن هناك مسارات افتراضية تقود إلى صحن المطاف والمسعى بالإضافة إلى موظفين للتأكد من التباعد الآمن وارتداء الكمامة.

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وبالنسبة إلى أنه ضمن الاشتراطات لإعطاء التصريح للعمرة أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 65 عامًا حرصًا على سلامة هذه الفئة، خاصةً وأن الوعي لدى الأطفال أقل بكثير من ناحية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ولو دعت الأسباب سيتم السماح للأطفال بدخول الحرم المكي.

وردًا على سؤال متى ستعود حافظات زمزم للحرمين الشريفين؟ أجاب متحدث رئاسة الحرمين، أنه يتم العمل الآن على تقنيات حديثة لتقديم مياه زمزم بدون تلامس وإلى ذلك الوقت تقدم الرئاسة عبوات زمزم التي صُنعت خصيصًا للمعتمرين وهي معدة للاستخدام مرة واحدة، ويتم توزيع يوميًا أكثر من 26 ألف عبوة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (468) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (596) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (337711) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (323208) حالات.



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