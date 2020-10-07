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متحدث الصحة: حالات الإصابة بكورونا تختلف من حالة إلى أخرى
أكد أن لبس الكمامة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر القطاع الصحي.
وأضاف العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم الأربعاء لكشف مستجدات كورونا، أن لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (468) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (596) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (337711) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (323208) حالات.
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