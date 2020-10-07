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9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام
أكثر من نصفها تعمل بنظام التشغيل أندرويد
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يجري تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp تحديثات مختلفة بشكل دوري ليلبي احتياجات المستخدمين وتسهيل استخدام خدماته لهم، ومع الوقت تصبح تكنولوجيا بعض الهواتف غير متلائمة وبعضها يتوقف عن العمل.
ومن المقرر أن يتوقف التطبيق المملوك لفيسبوك WhatsApp عن العمل عن بعض الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS بحلول نهاية هذا العام أو في بداية 2021 على أقصى تقدير.
أولًا: هواتف الأندرويد
سيتوقف WhatsApp عن العمل على أجهزة الأندرويد التالية:
1- سامسونج غالاكسي S2
2- موتورولا درويد رازر
3- إل جي أوبتيموس الأسود
4- HTC ديزير
ثانيًا: هواتف الـ iOS
وسيتوقف واتساب عن العمل على الأجهزة التالية التي تعمل بنظام iOS:
1- آيفون 4s
2- آيفون 5
3- آيفون 5 سي
4- آيفون 5 إس
كيفية التحقق من إصدار نظام التشغيل
وإذا كنت من مستخدمي أندرويد وتريد التحقق من إصدار نظام التشغيل لديك، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات settings > وخيار حول الهاتف about phone > ثم تحقق من إصدار الأندرويد الخاص بك.
وبالنسبة لهواتف آيفون انتقل إلى الإعدادات settings > عام General > حول About > ثم تحقق من إصدار الـ IOS الخاص بك.
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