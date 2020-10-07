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9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام

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2020-10-07

9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام

أكثر من نصفها تعمل بنظام التشغيل أندرويد

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يجري تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp تحديثات مختلفة بشكل دوري ليلبي احتياجات المستخدمين وتسهيل استخدام خدماته لهم، ومع الوقت تصبح تكنولوجيا بعض الهواتف غير متلائمة وبعضها يتوقف عن العمل.

9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق المملوك لفيسبوك WhatsApp عن العمل عن بعض الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS بحلول نهاية هذا العام أو في بداية 2021 على أقصى تقدير.

أولًا: هواتف الأندرويد

سيتوقف WhatsApp عن العمل على أجهزة الأندرويد التالية: 

1- سامسونج غالاكسي S2

2- موتورولا درويد رازر

3- إل جي أوبتيموس الأسود

4- HTC ديزير

ثانيًا: هواتف الـ iOS 

وسيتوقف واتساب عن العمل على الأجهزة التالية التي تعمل بنظام  iOS:

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1- آيفون 4s

2- آيفون 5

3- آيفون 5 سي

4- آيفون 5 إس

9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام

كيفية التحقق من إصدار نظام التشغيل

وإذا كنت من مستخدمي أندرويد وتريد التحقق من إصدار نظام التشغيل لديك، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات settings > وخيار حول الهاتف about phone > ثم تحقق من إصدار الأندرويد الخاص بك.

وبالنسبة لهواتف آيفون انتقل إلى الإعدادات settings > عام General > حول About > ثم تحقق من إصدار الـ IOS الخاص بك.

9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام 9 هواتف يتوقف WhatsApp عليها آخر العام

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