لا اشتباه بكورونا بين المعتمرين و4 محاور لموسم العمرة

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد متحدث رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، هاني بن حسني حيدر، أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي: محور الوقاية، ومحور التطهير، ومحور التفويج، ومحور التوعية.

وقال متحدث شؤون الحرمين في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا في السعودية، إنه لم يتم رصد حتى الآن أي إصابة بـ كورونا بين المعتمرين، موضحًا أنه تم منع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا.

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وشدد على أنه يتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، كما أن هناك 520 موظفًا يعملون على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام.

وتابع المتحدث باسم شؤون الحرمين: قمنا بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه لا قدر الله أعراض أو اشتباه بفيروس كورونا، وفي اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يتم رصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (468) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (596) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (337711) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (323208) حالات.



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