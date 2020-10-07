شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية تعقم مقاعد طائرتها بأشعة UVC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-07 الخطوط السعودية تعقم مقاعد طائرتها بأشعة UVC لتوفير كافة وسائل السلامة والوقاية لضيوفها متابعات الخليج 365 - واس بدأت الخطوط السعودية استخدام أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم مقاعد طائراتها، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتوفير كافة وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها. Advertisements وتعمل التقنية الجديدة بحسب الخطوط السعودية من خلال إطلاق أشعة فوق البنفسجية لتعقيم أسطح المقصورة ، خلال عشر دقائق في مقصورة متوسطة الحجم بالكامل ، كما يقوم الجهاز بتعقيم جانبي المقصورة في نفس الوقت، وتجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز ، ما تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تقوم بها “السعودية” لتأمين أعلى معايير السلامة.

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