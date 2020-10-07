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أعلن المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1000 حالة، لأول مرة منذ أوائل أبريل.
وجاء في بيان المكتب، بأنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم إجراء 15122 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (7217 اختباراً أمس)، وتم تسجيل 1074 حالة مؤكدة للمرض (699 إصابة أمس).
ومنذ بداية الوباء في البلاد، أصيب 57576 شخصاً بـ"كوفيد-19"، ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس، وتم إجراء 1339599 اختباراً للكشف عن الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 04:59 PM
فيما بلغ الإجمالي 57576 مصاباً ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروسأعلى حصيلة منذ أبريل.. سويسرا تسجل 1074 إصابة بكورونا خلال يوم
أعلن المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1000 حالة، لأول مرة منذ أوائل أبريل.
وجاء في بيان المكتب، بأنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم إجراء 15122 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (7217 اختباراً أمس)، وتم تسجيل 1074 حالة مؤكدة للمرض (699 إصابة أمس).
ومنذ بداية الوباء في البلاد، أصيب 57576 شخصاً بـ"كوفيد-19"، ولقي 1788 شخصاً مصرعهم جراء الفيروس، وتم إجراء 1339599 اختباراً للكشف عن الفيروس.
، أعلى حصيلة منذ أبريل.. سويسرا تسجل 1074 إصابة بكورونا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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