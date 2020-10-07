، "موارد الرياض": 285 جهازاً حركياً وكهربائياً لخدمة المسنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفّرتها دور الرعاية الاجتماعية بالمنطقة لـ118 مستفيداً ومستفيدة

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن عدد الأجهزة الطبية والمعينة التي وفرتها دور الرعاية الاجتماعية لخدمة المسنين والمسنات بالرياض، مؤكداً أنها تجاوزت الـ285 جهازاً حركياً وكهربائياً.

وأضاف أن الأجهزة بحسب نوعها تشمل الأسرة طبية بكافة أنواعها العادية منها، والثلاثية، والخماسية الحركة، والكراسي المتحركة، وأجهزة الليزر لعلاج تقرحات الفراش، وأجهزة المساج اليومي، ورافعات حمل الأوزان الثقيلة، والمراتب الهوائية الكهربائية، والسياكل الثابتة والطبية، والمشايات، وأجهزة السير الكهربائي، والحواجز الإسفنجية؛ بالإضافة إلى عجلات اليدين والرجلين، وأجهزة النادي الرياضي الداخلي في الدار ".

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن أعداد المستفيدين من هذه الأجهزة داخل دور الرعاية الاجتماعية بالرياض يصل إلى 118 مسناً ومسنة مصنفين إلى "مسنين وطريحي الفراش والحالات النفسية وحالات التأهيل"، ويعمل معهم أكثر من 300 موظف وموظفة ما بين "كادر إداري واجتماعي ونفسي وطبي متخصص، بالإضافة إلى موظفي الصيانة والنظافة والطهاة".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية