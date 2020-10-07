- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.
وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".
وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.
"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرينعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-10-07
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.
وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".
وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:27 PM
أكدت منع دخول المأكولات للحرم المكي للوقاية من الفيروس
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.
وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".
وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.
، "شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.