، جامعة طيبة تطلق مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة.. هذه شروطها ،

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أطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة التسجيل في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة "طيبة تبتكر" في دورتها الرابعة والتي دشنها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الحفل الختامي للمسابقة في دورتها الثالثة منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح رئيس جامعة طيبة المكلف الدكتور سلطان بن زيد العمري أن الهدف من المسابقة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة في مجالات الحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية والتعليم الإلكتروني إضافة إلى الابتكار ما بعد فيروس كورونا covid-19.
وأضاف الدكتور "العمري" أن المسابقة أثبتت جودة مخرجاتها خلال دوراتها الثلاث الماضية حيث خرجت أكثر من 40 شركة ناشئة على مستوى المملكة في العديد من المجالات، إضافة إلى أن المسابقة تأتي هذا العام بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والتجارية المهتمة بالمجالات التقنية الحديثة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان إلى أن شروط المسابقة تتضمن أفكار ومشاريع تدعم المدن الذكية عبر التقنيات الحديثة كالبلوكتشين والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي وإنترنت الأشياء.
وأشار إلى أن المسابقة فتحت أبوابها للمشاركة من جميع أنحاء العالم حيث تبدأ فترة التسجيل من 7 اكتوبر - 29 اكتوبر 2020، كما أنها تتميز بمزايا للفائزين حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 300 ألف ريال بالإضافة إلى جلسات ارشادية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في المملكة إضافة إلى تدريب متخصص في 3 شركات عالمية ورائدة في العديد من المجالات، داعياً الراغبين في التسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمسابقة https://taibahvalley.com.sa/taibahcompetition.
جامعة طيبة تطلق مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة.. هذه شروطهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-07
أطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة التسجيل في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة "طيبة تبتكر" في دورتها الرابعة والتي دشنها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الحفل الختامي للمسابقة في دورتها الثالثة منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح رئيس جامعة طيبة المكلف الدكتور سلطان بن زيد العمري أن الهدف من المسابقة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة في مجالات الحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية والتعليم الإلكتروني إضافة إلى الابتكار ما بعد فيروس كورونا covid-19.
وأضاف الدكتور "العمري" أن المسابقة أثبتت جودة مخرجاتها خلال دوراتها الثلاث الماضية حيث خرجت أكثر من 40 شركة ناشئة على مستوى المملكة في العديد من المجالات، إضافة إلى أن المسابقة تأتي هذا العام بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والتجارية المهتمة بالمجالات التقنية الحديثة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان إلى أن شروط المسابقة تتضمن أفكار ومشاريع تدعم المدن الذكية عبر التقنيات الحديثة كالبلوكتشين والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي وإنترنت الأشياء.
وأشار إلى أن المسابقة فتحت أبوابها للمشاركة من جميع أنحاء العالم حيث تبدأ فترة التسجيل من 7 اكتوبر - 29 اكتوبر 2020، كما أنها تتميز بمزايا للفائزين حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 300 ألف ريال بالإضافة إلى جلسات ارشادية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في المملكة إضافة إلى تدريب متخصص في 3 شركات عالمية ورائدة في العديد من المجالات، داعياً الراغبين في التسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمسابقة https://taibahvalley.com.sa/taibahcompetition.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:25 PM
بشراكة استراتيجية مع "منشآت".. والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمسابقة
أطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة التسجيل في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة "طيبة تبتكر" في دورتها الرابعة والتي دشنها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الحفل الختامي للمسابقة في دورتها الثالثة منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح رئيس جامعة طيبة المكلف الدكتور سلطان بن زيد العمري أن الهدف من المسابقة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة في مجالات الحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية والتعليم الإلكتروني إضافة إلى الابتكار ما بعد فيروس كورونا covid-19.
وأضاف الدكتور "العمري" أن المسابقة أثبتت جودة مخرجاتها خلال دوراتها الثلاث الماضية حيث خرجت أكثر من 40 شركة ناشئة على مستوى المملكة في العديد من المجالات، إضافة إلى أن المسابقة تأتي هذا العام بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والتجارية المهتمة بالمجالات التقنية الحديثة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان إلى أن شروط المسابقة تتضمن أفكار ومشاريع تدعم المدن الذكية عبر التقنيات الحديثة كالبلوكتشين والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي وإنترنت الأشياء.
وأشار إلى أن المسابقة فتحت أبوابها للمشاركة من جميع أنحاء العالم حيث تبدأ فترة التسجيل من 7 اكتوبر - 29 اكتوبر 2020، كما أنها تتميز بمزايا للفائزين حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 300 ألف ريال بالإضافة إلى جلسات ارشادية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في المملكة إضافة إلى تدريب متخصص في 3 شركات عالمية ورائدة في العديد من المجالات، داعياً الراغبين في التسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمسابقة https://taibahvalley.com.sa/taibahcompetition.
، جامعة طيبة تطلق مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة.. هذه شروطها ،
المصدر : الخليج 365
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