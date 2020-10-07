، "السعدان": تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع يواكب رؤية 2030 ،

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رفع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، عظيم امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على قرار مجلس الوزراء بـ"تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 16/ 9/ 1395هـ على النحو الوارد في القرار".
وقال "السعدان": إن هذا القرار يأتي في إطار الرعاية المستمرة والاهتمام الكبير اللذين تحظى بهما الهيئة الملكية من لدن القيادة الرشيدة، وهو الأمر الذي عزز قدرات الهيئة ويمكنها من تحقيق العديد من الإنجازات حتى غدت نموذجاً عالمياً فريداً في تخطيط وبناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية.
وأضاف المهندس عبدالله السعدان أن قرار تعديل تنظيم الهيئة الملكية جاء متوافقاً مع متطلبات النهضة الصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة ومواكبة لـ(رؤية المملكة 2030) التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة مزدهرة للمواطنين والمواطنات في الحاضر والمستقبل.
ونوّه إلى أن الهيئة الملكية تعدّ من أكبر الجهات المساهمة في تحقيق الرؤية من خلال مبادراتها العديدة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن جميع منسوبي الهيئة الملكية حريصون على تكثيف الجهود واستثمار الخبرات التي تراكمت على مدى عقود من أجل تحقيق رؤى القيادة، بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن الهيئة قادرة -بإذن الله- على استثمار كل الفرص وتجاوز مختلف التحديات لجذب المزيد من الاستثمارات للمدن الأربع التابعة لها والمتمثلة في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
كما رفع رئيس الهيئة الملكية شكره وتقديره لوزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف، وطواقم العمل في منظومة الصناعة على جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيهما، وليكونا رافدين هامين للاقتصاد الوطني.
"السعدان": تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع يواكب رؤية 2030صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-07
رفع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، عظيم امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على قرار مجلس الوزراء بـ"تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 16/ 9/ 1395هـ على النحو الوارد في القرار".
وقال "السعدان": إن هذا القرار يأتي في إطار الرعاية المستمرة والاهتمام الكبير اللذين تحظى بهما الهيئة الملكية من لدن القيادة الرشيدة، وهو الأمر الذي عزز قدرات الهيئة ويمكنها من تحقيق العديد من الإنجازات حتى غدت نموذجاً عالمياً فريداً في تخطيط وبناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية.
وأضاف المهندس عبدالله السعدان أن قرار تعديل تنظيم الهيئة الملكية جاء متوافقاً مع متطلبات النهضة الصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة ومواكبة لـ(رؤية المملكة 2030) التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة مزدهرة للمواطنين والمواطنات في الحاضر والمستقبل.
ونوّه إلى أن الهيئة الملكية تعدّ من أكبر الجهات المساهمة في تحقيق الرؤية من خلال مبادراتها العديدة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن جميع منسوبي الهيئة الملكية حريصون على تكثيف الجهود واستثمار الخبرات التي تراكمت على مدى عقود من أجل تحقيق رؤى القيادة، بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن الهيئة قادرة -بإذن الله- على استثمار كل الفرص وتجاوز مختلف التحديات لجذب المزيد من الاستثمارات للمدن الأربع التابعة لها والمتمثلة في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
كما رفع رئيس الهيئة الملكية شكره وتقديره لوزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف، وطواقم العمل في منظومة الصناعة على جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيهما، وليكونا رافدين هامين للاقتصاد الوطني.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:23 PM
يوافق متطلبات النهضة الصناعية بالمملكة
رفع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، عظيم امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- على قرار مجلس الوزراء بـ"تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 16/ 9/ 1395هـ على النحو الوارد في القرار".
وقال "السعدان": إن هذا القرار يأتي في إطار الرعاية المستمرة والاهتمام الكبير اللذين تحظى بهما الهيئة الملكية من لدن القيادة الرشيدة، وهو الأمر الذي عزز قدرات الهيئة ويمكنها من تحقيق العديد من الإنجازات حتى غدت نموذجاً عالمياً فريداً في تخطيط وبناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية.
وأضاف المهندس عبدالله السعدان أن قرار تعديل تنظيم الهيئة الملكية جاء متوافقاً مع متطلبات النهضة الصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة ومواكبة لـ(رؤية المملكة 2030) التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة مزدهرة للمواطنين والمواطنات في الحاضر والمستقبل.
ونوّه إلى أن الهيئة الملكية تعدّ من أكبر الجهات المساهمة في تحقيق الرؤية من خلال مبادراتها العديدة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن جميع منسوبي الهيئة الملكية حريصون على تكثيف الجهود واستثمار الخبرات التي تراكمت على مدى عقود من أجل تحقيق رؤى القيادة، بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن الهيئة قادرة -بإذن الله- على استثمار كل الفرص وتجاوز مختلف التحديات لجذب المزيد من الاستثمارات للمدن الأربع التابعة لها والمتمثلة في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
كما رفع رئيس الهيئة الملكية شكره وتقديره لوزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف، وطواقم العمل في منظومة الصناعة على جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن إطلاق العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيهما، وليكونا رافدين هامين للاقتصاد الوطني.
، "السعدان": تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع يواكب رؤية 2030 ،
المصدر : الخليج 365
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