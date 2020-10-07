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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.
وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-07
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.
وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:01 PM
قال: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.
وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
، "العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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