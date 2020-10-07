، يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصفيات أمريكا الجنوبية تنطلق غداً

تنطلق الخميس تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أول مونديال في منطقة الشرق الأوسط 2022، حيث يجدد المنتخب الأرجنتيني الحلم بإحرازه اللقب العالمي، والذي حصل عليه للمرة الثانية والأخيرة عام 1986 في المكسيك.

واقترب المنتخب الأرجنتيني في مونديال البرازيل 2014، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا بهدف دون رد، قبل أن يتأهل إلى نهائيات روسيا 2018 في الجولة الأخيرة من التصفيات بعد تغلبه على الإكوادور 3-1 في كيتو، منهية مجموعة "كونميبول" في المركز الثالث خلف البرازيل والأوروغواي وأمام كولومبيا، وخرج من ثمن النهائي على يد المنتخب الفرنسي المتوج باللقب.