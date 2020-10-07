شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: ارتداء الكمامة لفترة طويلة غير ضار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن ارتداء الكمامة لفترة طويلة سواء لعدة ساعات خلال اليوم الواحد أو المواظبة على ارتدائها طوال الشهور الماضية وحتى الآن غير ضار.

ولفت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، إلى أن الكوادر الطبية ترتدي الكمامة لساعات طويلة على مدار اليوم ولم يثبت تعرضهم لأى ضرر جراء ذلك.

وأضاف أن الكمامة تساعد في وقاية الفرد من الإصابة بفيروس كورونا، والحد من انتشاره.