شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «شؤون الحرمين»: الإجراءات الاحترازية خلال العمرة تتكون من 4 محاور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية خلال العمرة تتكون من 4 محاور، كما لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية خلال العمرة تتكون من 4 محاور، كما لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المعتمرين. وفي السياق نفسه، أوضحت ‏رئاسة شؤون الحرمين، أنه تم منع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا.

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