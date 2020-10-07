بالفيديو.. معلم في عرعر يواصل شرح الدروس لطلابه عقب إجرائه لعملية جراحية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص المعلم بإحدى المدارس في عرعر، عبدالمجيد عتيق، على مواصلة شرح الدروس لطلابه عبر حرص المعلم بإحدى المدارس في عرعر، عبدالمجيد عتيق، على مواصلة شرح الدروس لطلابه عبر منصة مدرستي بعد إجراء عملية جراحية. وظهر المعلم وهو يرقد على فراش المستشفى، ويقدم دروسه لطلابه مستعيناً بهاتفه المحمول. كما حث المعلم جميع طلابه على سؤاله في حال كان لديهم أى استفسارات متعلقة بالمنهج.

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