شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكاميرات تكشف آخر تحركات شاب مفقود في تندحة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

رصدت كاميرات، تحركات شاب مفقود في تندحة بخميس مشيط، خلال الأيام الماضية؛ حيث كانا محلين أولهما في القحمة بمنطقة عسير، وآخرها يوم الأحد الماضي بمحطة وقود على طريق جدة- مكة السريع.

وأوضح ابن عم المواطن: " تم مشاهدته في مركز القحمة بمنطقة عسير، وبالفعل توجهنا إلى المركز، ولم نعثر عليه، ودخلنا المحل الذي شُوهد فيه، وبالفعل رأينا الكاميرات وقد رصدته "، بحسب "سبق" .

وأضاف: " توقعنا ذهابه إلى جدة أو مكة، وأثناء سؤال الناس عن مشاهدته توصلنا لإحدى محطات الوقود على طريق مكة- جدة، وبيّن لنا أحد العاملين فيها أنه شاهده بالمحطة، وحين مشاهدة الكاميرات بالفعل تأكدنا للمرة الثانية، وبحثنا في الموقع ولم نجده "، لافتًا إلى أن ابن عمه يعاني اعتلالات نفسية، وهو يرتدي ثوباً (بيج غامق)، ومكشوف الرأس وليس معه أي إثبات.