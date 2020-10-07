شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 596 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 323,208 حالة، فضلًا عن تسجيل 24 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4947 حالة وفاة.

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‎وأشار متحدث الصحة، إلى أن منطقة المدينة المنورة، سجلت لليوم الخامس على التوالي أعلى إصابات كورونا في المملكة بـ 71 إصابة جديدة.

وأكد الدكتور العبدالعالي، أن السمة العامة في السعودية هي التقيد بالاجراءات الوقائية، وعلى كل شخص أن يبتعد عن أي موقع لايطبق الإجراءات، مشددًا على أخذ المعلومات من مصادرها ويحذر من رسائل التواصل.