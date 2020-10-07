شكرا لمتابعة خبر عن موعد فتح الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعادت الخطوط أعادت الخطوط السعودية ، التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية والمقرر في 1 يناير 2021، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستؤكد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر. يُذكر أن الخطوط السعودية كانت قد أعلنت عن إطلاق رحلات استثنائية في حالات معينة، ومنها المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفي الحكومة، والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم، والعاملين بوظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال.

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