خريطة حالات كورونا النشطة.. وزارة الصحة تعلن حصيلة المدن والمحافظات

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 943 حالة من أصل 9708حالات نشطة لا تزال تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة حتى الآن 322612 حالة من أصل 337243 إصابة سجلت في المملكة.

ولا يزال يتلقى العلاج (748 في الدمام، 743 في الهفوف، 659 في المدينة المنورة، 418 في مكة المكرمة، 386 في جازان، 385 في المبرز، 282 في خميس مشيط، 248 في جدة، 239 في حائل، 196 في نجران، 190 في ينبع، 182 في الظهران، 170 في القطيف، 154 في عرعر، 141 في الطائف، 140 في الجبيل، 131 في أبو عريش، 126 في بلجرشي، 112 في عنيزة).

ولا يزال يتلقى العلاج (107 في بريدة، 104 في خيبر، 91 في الخبر، 74 في وادي الدواسر، 72 في صبيا، 71 في بيش، 67 في بقيق، 62 في صامطة، 62 في النعيرية، 62 في راس تنورة، 60 في الخفجي، 55 في أحد المسارحة، 55 في بللسمر، 45 في العيدابي، 45 في سبت العلاية، 45 في رفحا، 43 في القنفذة، 43 في المذنب، 41 في الدلم، 40 في صفوى، 40 في البكيرية، 39 في الجفر، 36 في المخواة، 36 في ظهران الجنوب، 36 في الليث، 35 في الخرمة، 35 في قرية العليا، 34 في خليص، 34 في رجال ألمع، 32 في بيشة، 32 في مليجة، 31 في رياض الخبراء، 31 في ضرما، 31 في شرورة، 31 في الخرج، 30 في الأسياح، 30 في المزاحمية).

ويتلقى العلاج (29 في عفيف، 29 في المجمعة، 27 في أبها، 27 في العيون، 27 في حفر الباطن، 25 في العقيق، 24 في تبوك، 24 في البدائع، 24 في حوطة بني تميم، 24 في العلا، 24 في المظيلف، 24 في الريث، 23 في الباحة، 22 في الحرجة، 22 في الدرعية، 21 في طريف، 21 في فيفا، 20 في حريملاء، 20 في الحجرة، 19 في الطوال، 19 في المندق، 19 في عيون الجواء، 19 في مهد الذهب، 19 في السليل، 19 في البشائر، 18 في الزل، 18 في الكامل، 17 في القوز، 16 في الرس، 16 في القيصومة، 16 في الحناكية، 16 في أضم، 15 في بقعاء، 15 في ثريبان، 14 في رفائع الجمش، 14 في النبهانية، 14 في الدوادمي، 14 في تربة، 14 في العيص).

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في حين يتلقى العلاج (13 في الشعبة، 13 في الرويضة، 13 في سراة عبيدة، 13 في القحمة، 13 في تبالة، 11 في بارق، 11 في أحد رفيدة، 11 في الدرب، 11 في نمرة، 11 في يدمة، 11 في أملج، 11 في شقراء، 10 في بدر الجنوب، 10 في قلوة، 10 في القريع، 9 في موقق، 9 في بطحاء، 9 في القريات، 9 في قصيباء، 9 في تمير، 9 في بني حسن، 8 في الدائر، 8 في القوارة، 8 في عريعرة، 8 في سكاكا، 8 في الشملي، 8 في تثليث، 8 في النماص، 8 في ضمد، 8 في القرى، 7 في الشنان، 7 في عقلة الصقور، 7 في العارضة، 7 في ضرية، 7 في الأرطاوية، 7 في المويه، 7 في العويقيلة، 6 في البرك، 6 في محايل، 6 في السليمي، 6 في البجادية، 6 في وادي الفرع، 6 في ميسان، 6 في ساجر).

بينما يتلقى العلاج (5 في رابغ، 5 في رنية، 5 في قيا، 5 في الحريق، 5 في الحرث، 5 في ترج، 4 في الموسم، 4 في الرين، 4 في تنومة، 4 في ليلى، 4 في القويعية، 4 في مركز حدود الحديثة، 4 في الحمنة، 4 في أم الدوم، 3 في خباش، 3 في ظلم، 3 في ثادق، 3 في رماح، 3 في مرات، 3 في السحن، 2 في فرسان، 2 في سميراء، 2 في حوطة سدير، 2 في الخاصرة، 2 في حبونا، 2 في المحاني، 2 في الغزالة، 2 في السعيرة، 2 في المجاردة، 2 في الوجه، 2 في تيماء، 2 في ضبا، 2 في سلوى، 2 في وثيلان، 2 في الفرشة، 1 في الذيبية، 1 في سامودة، 1 في شواق، 1 في الحائط، 1 في البدع، 1 في صوير، 1 في حقل، 1 في دومة الجندل).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 337243 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 557 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 322612 حالة. وذكرت «الصحة»، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن إلى 4923 حالة.