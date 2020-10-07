مؤسسة التقاعد: شرط يحسم استفادة الموظف من المعاش التقاعدي

جدّدت المؤسسة العامة للتقاعد التذكير بأنّ عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أنها أتاحت للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي الحصول على تعريف بالمعاش التقاعدي إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

جاء ذلك، ردًّا من مؤسسة التقاعد على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، مفاده: «السلام عليكم، عندي استفسار، هل إذا توظفت بمصنع يتم توقف نزول تقاعد والدي الله يرحمه؟»، وقالت المؤسسة في إجابتها على التساؤل: «...عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي، نسعد بخدمتك، مؤسسة التقاعد».

ونوّهت مؤسسة التقاعد إلى أنها تتيح للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي الحصول على تعريف بالمعاش التقاعدي إلكترونيًا ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية أو عبر تطبيقها للأجهزة الذكية.

التعريف بالمعاش

تتيح هذه الخدمة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق لتقديمه إلى من يهمه الأمر تتضمن (اسم المتقاعد – اسم المستفيد - رقم الهوية الوطنية أو رقم الجواز - مقدار المعاش أو نصيب المستفيد – رقم حساب الآيبان - الحسميات إن وجدت – الرقم المرجعي).

أنواع التعاريف:

تعريف بالمعاش عربي- متقاعد

تعريف بالتقاعد - متقاعد

تعريف بالمعاش ورقم الحساب البنكي - متقاعد

تعريف بالمعاش تفصيلي لمن يستحقون معاشين تقاعد «مدني – عسكري» - متقاعد

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تعريف بالمعاش إنجليزي - متقاعد

تعريف بالمعاش - مستفيد

تعريف بالمعاش – لقائم بالصرف عن مستفيدين

خطوات الخدمة

تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية.

اختيار «التعاريف» من القائمة على يمين الشاشة.

اختيار «التعريف المطلوب».

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