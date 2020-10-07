«الأرصاد» تنبه قاطني 4 مناطق.. و«الدفاع المدني» يوجّه رسالة للمواطنين والمقيمين

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الأربعاء، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات «ثار، وحبونا، ويدمه، وشرورة»، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا مماثلًا بشأن حالة الطقس بالمنطقة الشرقية تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات «الأحساء الخفجي، العديد، حفر الباطن، قرية العليا» مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

كما نبهت الهيئة، عبر حسابها على «تويتر» إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات «الدائر، الريث، فيفا، هروب»، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

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كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات «الطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل» ويستمر إلى الساعة الثامنة مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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