مصادرة 7 أطنان من الفواكه والخضروات جنوب جدة

استمراراً لجهود أمانة محافظة جدة في مكافحة الظواهر السلبية ومنع "البيع العشوائي" نفذت بلدية الجنوب الفرعية، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية خلال الفترة من 1 إلى 19 لشهر صفر من العام الحالي 1442هـ، والتي أسفرت عن مصادرة (7280) كجم من الخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي، أن الفرق البلدية نفذت حملة رقابية ميدانية موسعة على الباعة المتجولين الذين ينتشرون على الأرصفة والشوارع في طريق مكة القديم "كيلو11" التابع للنطاق حيث تم عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات جرى خلالها إزالة 70 بسطة عشوائية للخضروات والفواكه ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية، إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.