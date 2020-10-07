أمير مكة يتسلم شهادة اعتماد الطائف مدينة صحية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والذي سلّم سموه شهادة منظمة الصحة العالمية لاعتماد الطائف مدينة صحية بحضور محافظ الطائف سعد الميموني. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن برنامج المدن الصحية الذي يعتبر أحد برامج منظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى النهوض بكافة مناحي الحياة، ويأتي اعتماد الطائف مدينة صحية بعد سلسلة من مراحل العمل على أساسيات البرنامج لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة وتطبق المعايير المعتمدة.

وستعمل اللجنة الرئيسية للمدينة الصحية بالطائف على إشراك كافة شرائح المجتمع في وضع الأولويات وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وسنّ طرق تنفيذها والعمل على تقييمها وفق آلية منظمة تشارك فيها لجان حكومية ومجتمعية .