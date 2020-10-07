السعودية اليوم / أكثر من 13 ألف مستفيد من عيادات تطمن بحفر الباطن



حفر الباطن 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بمحافظة حفر الباطن منذ بدء العمل بها حتى الآن 13854 مستفيداً، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى .

مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

15:49ت م

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حفر الباطن 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بمحافظة حفر الباطن منذ بدء العمل بها حتى الآن 13854 مستفيداً، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى .مما يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //15:49ت م0134

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