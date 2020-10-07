السعودية اليوم / مدير الشؤون الصحية بعسير يطلق الوحدة الميدانية للوقاية من الكوليرا بالفرشة



أبهـا 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أطلق المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري اليوم الوحدة الميدانية للاستجابة لمرض الكوليرا بالقطاع الصحي في الفرشة، التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع, والتعامل مع أي حالات - لا سمح الله - عبر فريق مختص.

وأكد العسيري أن الوحدة المیدانیة المتخصصة بقطاع الفرشة الصحي تعمل على مدار الساعة لمتابعة إنفاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وتتمثل مهام الوحدة في تقدیم الدعم الفني بشكل مباشر ومستمر فیما یخص آلیات التعامل عند تسجيل أي حالات إصابة - لا قدر الله - ، والعمل على وضع خطة الاستجابة المیدانیة وتحديثها للتعامل مع حالات الإصابة بمرض الكولیرا في جمیع المستویات، وتنظیم توزیع المھام والمسؤولیات بین الجھات المعنیة داخل الصحة وخارجھا، إلى جانب تحلیل بیانات الوضع الصحي وفق مؤشرات محددة تسھم في اتخاذ القرارات المبنیة على البراھین العلمیة.

// انتهى //

15:45ت م

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