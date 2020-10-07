اقتصادي / "دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" لقاءً افتراضياً بمركز التواصل والمعرفة المالية



الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري لقاءً افتراضيًا بعنوان "دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" مساء اليوم، وذلك ضمن جهوده في الإثراء المعرفي في الجانب المالي والاقتصادي.

ويشارك في اللقاء كل من الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، ومدير الإدارة القانونية بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق ماجد التركي، ويدير اللقاء وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، ويناقش ضيوف اللقاء الاعتبارات التي تؤخذ في تحديد آليات وشروط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك دور القيمة المضافة في التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في تعزيز كفاءة العقود الحكومية.

يذكر أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.

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15:44ت م

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