السعودية اليوم / جولات تفتيشية على محالّ الألبان ومشتقات الحليب بالطائف



الطائف 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة , جولات تفتيشية على أكثر من 350 محلاً لبيع الحليب والأجبان ومشتقاتها للوقوف على التزام المحلات كافة بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لعمل هذه المرافق التي تمس صحة المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الفرق الرقابية شملت فحص المواد المعروضة والتأكد من سلامتها، والتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء للمواد الغذائية، وجهة الإصدار والإنتاج، وذلك لرصد أي أنشطة تجارية مخالفة، والمحال التي تقوم بعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول أي منتجات مخالفة للتراخيص البلدية أو المنتجات ذات الادعاءات الصحية.

وبيّنت الأمانة أن تكثيف الرقابة على الأنشطة التي تبيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان يأتي نظراً لتعرض هذه المنتجات للتلف السريع مما يستوجب المتابعة المكثفة والفحص المتواصل لها حفاظاً على صحة المستهلك.

وأشارت الأمانة إلى أن جميع الأنشطة الغذائية تخضع للرقابة من خلال الفروع البلدية والإدارات الإشرافية من خلال قيامها بجولات متواصلة على مدار اليوم، كما عززت أمانة الطائف الرقابة على الأنشطة المخالفة التي سيُغلَق المحل ويوقَف النشاط في حال عدم الالتزام وتكرار المخالفة والإلزام الفوري بتصحيح المخالفات، وطبقت الأمانة لائحة الجزاءات البلدية بحق 296 نشاطا غذائيا مخالفا خلال الشهر المنصرم.

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15:38ت م

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