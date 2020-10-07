السعودية اليوم / جامعة جازان تدرب 1150 معلماً على مبادئ التعليم الإلكتروني الناجح



جيزان 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

نفذت عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان الليلة الماضية ، برنامجاً تدريبياً عن بعد ، تحت عنوان "مبادئ التعليم الإلكتروني الناجح".

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم ،أن البرنامج استهدف 1150 معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمات إدارتي تعليم بجازان وصبيا ، وذلك ضمن المبادرة التي تنفذها عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة بالشراكة مع إدارتي التعليم بجازان وصبيا للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم ، وكل ما يسهم في تعزيز مهارات منسوبي التعليم فيما يتعلق بأنماط وأدوات ومزايا التعليم الإلكتروني وكيفية الاستفادة منه بشكل فاعل ، ويسهم في تنمية وخدمة المجتمع.

// انتهى //

15:31ت م

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