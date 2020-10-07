السعودية اليوم / "مؤسسة جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز" تعقد لقاءً تعريفياً مع منسقي الجهات الحكومية المشاركة



المدينة المنورة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

عقدت الأمانة العامة لمؤسسة جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز أمس لقاء مع منسقي الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة عبر منصة البثّ المباشر" zoom" لتسليط الضوء على الفرعين الجديدين للجائزة في دورتها السادسة هذا العام.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس جمال بن عبدالرحمن طه إلى اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء المؤسسة حصر فروع الجائزة في دورتها السادسة هذا العام على فرعين جديدين، وهما: "التميّز في إدارة العمل عن بُعد"، و "التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر"، مبيناً أن المنافسة بين الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة ستقتصر على هذين الفرعين، وذلك مواكبةً من الجائزة للمستجدات الحالية التي فرضتها جائحة

من جانبه استعرض المستشار بالمؤسسة فهد أحمد الإمام الفرعين الجديدين للجائزة مبيناً أن الفرع الأول الذي استُحدِث بمسمى "التميّز في إدارة العمل عن بُعد" يأتي انطلاقاً من مفهوم ذكاء الأعمال، وأهمية الاستفادة من التطور في وسائل الاتصال والتقنية الرقمية في ظل ما فرضته الجائحة من ضرورة تطبيق تدابير وقائية صارمة مثل التباعد الاجتماعي، مفيداً أن هذا الفرع يُعنى بحوكمة أداء القطاعات المختلفة، وتحولها إلى خيار العمل عن بُعد، وقياس إنتاجية وإنجاز موظفيها للأعمال دون حضور لمقارّ العمل ودون اتصال حسّي سواء فيما بين الموظفين أو مع الجمهور.

وأفاد الإمام أن الفرع الثاني بمسمى "التميز في إدارة الأزمات والمخاطر" يأتي مواكبة للتحديات التي تواجهها قطاعات الأعمال جراء الجائحة، مما استدعى استحداث الجائزة هذا الفرع ليتم من خلاله المفاضلة بين الجهات وقياس مدى فاعلية الجهود التي قامت بها تلك الجهات لإدارة الأزمة ومدى قدرة تدابيرها في تخطّيها.

// انتهى//

15:27ت م

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المدينة المنورة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسعقدت الأمانة العامة لمؤسسة جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز أمس لقاء مع منسقي الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة عبر منصة البثّ المباشر" zoom" لتسليط الضوء على الفرعين الجديدين للجائزة في دورتها السادسة هذا العام.وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس جمال بن عبدالرحمن طه إلى اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء المؤسسة حصر فروع الجائزة في دورتها السادسة هذا العام على فرعين جديدين، وهما: "التميّز في إدارة العمل عن بُعد"، و "التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر"، مبيناً أن المنافسة بين الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة ستقتصر على هذين الفرعين، وذلك مواكبةً من الجائزة للمستجدات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا من جانبه استعرض المستشار بالمؤسسة فهد أحمد الإمام الفرعين الجديدين للجائزة مبيناً أن الفرع الأول الذي استُحدِث بمسمى "التميّز في إدارة العمل عن بُعد" يأتي انطلاقاً من مفهوم ذكاء الأعمال، وأهمية الاستفادة من التطور في وسائل الاتصال والتقنية الرقمية في ظل ما فرضته الجائحة من ضرورة تطبيق تدابير وقائية صارمة مثل التباعد الاجتماعي، مفيداً أن هذا الفرع يُعنى بحوكمة أداء القطاعات المختلفة، وتحولها إلى خيار العمل عن بُعد، وقياس إنتاجية وإنجاز موظفيها للأعمال دون حضور لمقارّ العمل ودون اتصال حسّي سواء فيما بين الموظفين أو مع الجمهور.وأفاد الإمام أن الفرع الثاني بمسمى "التميز في إدارة الأزمات والمخاطر" يأتي مواكبة للتحديات التي تواجهها قطاعات الأعمال جراء الجائحة، مما استدعى استحداث الجائزة هذا الفرع ليتم من خلاله المفاضلة بين الجهات وقياس مدى فاعلية الجهود التي قامت بها تلك الجهات لإدارة الأزمة ومدى قدرة تدابيرها في تخطّيها.// انتهى//15:27ت م0125

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