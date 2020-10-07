السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الباحة يستقبل الرحالين السعودي والمغربي



الباحة 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020م واس

استقبل وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري في مكتبه اليوم ، الرحالين السعودي فهد اليحيى، والمغربي ياسين غلام ، اللذان وصلا صباح اليوم إلى منطقة الباحة في رحلتهما القادمة من منطقة عسير والمتوجهة إلى مدينة الرياض مروراً بمحافظة الطائف ، متوشحين صور خادم الحرمين الشريفين وشعار الحملة "خطاك السوء يا أبو فهد "، ابتهاجاً بتجاوزه ـ أيده الله ـ للعارض الصحي ومشاركة منهما في اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

واستمع السياري خلال اللقاء إلى شرح من الرحالين عن الرحلة وأهدافها وطريقها ومدتها ، مشيراً إلى أن الهدف من الرحلة أخذ مشاعر المواطنين السعوديين بهذه المناسبة ، مفيداً بأن الرحلة تستمر لمدة 14 يومًا يقطعان خلالها نحو 1400 كيلو متر .

وأشاد وكيل إمارة الباحة بهذه الرحلة ، متمنياً لهما التوفيق .

وفي جولة للرحالة في منطقة الباحة ، قال الرحالة المغربي ياسين غلام في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى أن بداية رحلته كانت في عام ٢٠١٧ قبل ٤ سنوات مرّ فيها بـ ٢٦ دولة في أفريقيا بالإضافة إلى الأردن والسعودية بمسافة ٣٧ ألف كيلومتر .

وأضاف أنه منذ دخوله المملكة قطع أكثر من ٦ آلاف كيلو متر في فترة وصلت إلى ١٠ أشهر ، تم خلالها زيارة العديد من المناطق ، مؤكداً أن المملكة قارة للاختلاف الكبير بين الجنوب والشمال حيث المناظر الطبيعية والعادات واختلاف اللهجات وكل منطقة تتميز بأشياء كثيرة من جبال وبحار وجزر وطبيعة.

وفي تصريح مماثل أوضح الرحالة السعودي فهد اليحيى أن له أكثر من ٢٣ عاماً وهو يشارك في العديد من الرحلات منها الإنسانية والوطنية والخيرية ، مشيراً إلى أن هذه الرحلة تأتي للتعبير عن الحب والولاء بسلامة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة .

// انتهى //

15:11ت م

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الباحة 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020م واساستقبل وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري في مكتبه اليوم ، الرحالين السعودي فهد اليحيى، والمغربي ياسين غلام ، اللذان وصلا صباح اليوم إلى منطقة الباحة في رحلتهما القادمة من منطقة عسير والمتوجهة إلى مدينة الرياض مروراً بمحافظة الطائف ، متوشحين صور خادم الحرمين الشريفين وشعار الحملة "خطاك السوء يا أبو فهد "، ابتهاجاً بتجاوزه ـ أيده الله ـ للعارض الصحي ومشاركة منهما في اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.واستمع السياري خلال اللقاء إلى شرح من الرحالين عن الرحلة وأهدافها وطريقها ومدتها ، مشيراً إلى أن الهدف من الرحلة أخذ مشاعر المواطنين السعوديين بهذه المناسبة ، مفيداً بأن الرحلة تستمر لمدة 14 يومًا يقطعان خلالها نحو 1400 كيلو متر .وأشاد وكيل إمارة الباحة بهذه الرحلة ، متمنياً لهما التوفيق .وفي جولة للرحالة في منطقة الباحة ، قال الرحالة المغربي ياسين غلام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " إن هذه الرحلة انطلقت من مدينة أبها بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الذي وقع على العلم السعودي الذي يشرفنا حمله مع العلم المغربي إلى الرياض بعنوان "خطاك السوء يابو فهد" وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ ٩٠ .وأشار إلى أن بداية رحلته كانت في عام ٢٠١٧ قبل ٤ سنوات مرّ فيها بـ ٢٦ دولة في أفريقيا بالإضافة إلى الأردن والسعودية بمسافة ٣٧ ألف كيلومتر .وأضاف أنه منذ دخوله المملكة قطع أكثر من ٦ آلاف كيلو متر في فترة وصلت إلى ١٠ أشهر ، تم خلالها زيارة العديد من المناطق ، مؤكداً أن المملكة قارة للاختلاف الكبير بين الجنوب والشمال حيث المناظر الطبيعية والعادات واختلاف اللهجات وكل منطقة تتميز بأشياء كثيرة من جبال وبحار وجزر وطبيعة.وفي تصريح مماثل أوضح الرحالة السعودي فهد اليحيى أن له أكثر من ٢٣ عاماً وهو يشارك في العديد من الرحلات منها الإنسانية والوطنية والخيرية ، مشيراً إلى أن هذه الرحلة تأتي للتعبير عن الحب والولاء بسلامة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة .// انتهى //15:11ت م0123

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