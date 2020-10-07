السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث بالمنطقة



جيزان 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة , ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل الفرع بالمنطقة ، وسبل تطوير البرامج والأنشطة الدينية والدعوية بالمنطقة واستعراض أبرز البرامج والنشاطات التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية .

ونوه سموه بما يقدمه الفرع من خدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها ، وما يجده الفرع وجميع الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

//انتهى//

15:09ت م

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