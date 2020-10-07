اجتماعي / المنظمة الدولية للهجرة تعقد دورات تدريبية لمعيلات الأسر في اليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة



الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

قامت المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بعقد دورات تدريبية متنوعة لمعيلات الأسر في اليمن.

وتتنوع الدورات التدريبية في مجالات متعددة ومهارات حرفية مختلفة بهدف تمكين المتدربات من وسائل الإنتاج بعد التدريب لإطلاق مشاريعهن الخاصة والاعتماد على الذات.

وأوضحت "نادية" إحدى المعيلات المشاركات في البرنامج التدريبي أنها تمكنت من اجتياز دورة في تصفيف الشعر وافتتاح عمل خاص بها؛ فأصبحت قادرة على إعالة نفسها.

وتسعى المنظمة من خلال دعم المركز إلى تمكين الأسر المتعففة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بحيث تتمكن المتدربات من إعالة أسرهن وتجاوز الظروف المعيشية الصعبة.

مما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وتدريبية متنوعة للمعيلات وأسرهم في المحافظات اليمنية كافة استشعارًا منه بأهمية التدريب وإعداد الشباب والشابات لتمكينهم وتأهيلهم لكي يعتمدوا على أنفسهم بفتح مجالات تخصصية تخدمهم في حياتهم وتساعد أسرهم.

// انتهى //

15:09ت م

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