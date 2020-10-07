السعودية اليوم / مختبر مزاد تمور الأحساء يواصل ضبط الجودة للتمور الواردة



الأحساء 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

يواصل مزاد التمور الواردة لمدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء خلال موسمه الحالي (2020)، عمليات تحسين جودة التمور والقضاء على الغش التجاري في البيع والشراء، وحماية المستهلك، من خلال خضوعها لفحص الجودة بالمختبر الخاص.

وتعمل مجموعة من الموظفات المدربات بالأمانة، على الفحوصات الخاصة بجودة التمور، من خلال نوعيتها والتأكد بعدم خلطها مع أصناف أخرى، وتحديد نسبة الشوائب " السقاط، وحلم الغبار، والتقشير"، وتحديد نسبة الإصابة الحشرية، وتأثيرها على جودة التمور، وتصنيف درجة التمور أ، ب، ج.

وأوضح أمين الأحساء المكلف المهندس فؤاد الملحم، أن المختبر يفحص عينات التمور المشاركة بالمزاد يومياً، عبر آلية يلتزم بها المزارع من أول دخوله لبوابة المزاد، حيث تأخذ العينات ويتم فحصها في وقت وجيز، لتدخل مرحلة الفحص داخل المختبر عبر عدد من الخطوات، منها وزن 500 جرام من العينة عن طريق الميزان الإلكترونية، وتحديد الفئة "الحجم"، إضافة لتحديد نسبة الشوائب في العينة، عن طريق سحب 20 حبة من العينة بطريقة عشوائية، وتقدر نسبة الشوائب.

وأفاد أنه من ضمن الاختبارات التي تجرى على التمور تحديد نسبة الإصابة الحشرية، عن طريق سحب تمرات من العينة بطريقة عشوائية، ونزع القمع وفتح التمرة بشكل طولي، وفحص التمرة من الداخل وتحديد نوع الإصابة، واستخدام المجهر الضوئي، مبيناً أنواع الإصابة الحشرية.

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15:06ت م

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