شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 468 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 596 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم ، عن تسجيل 468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 596 حالة تعافي ، ليبلغ مجموع المتعافين 323,208 حالة ، في حين تم تسجيل 24 حالة وفاة .

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