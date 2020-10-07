شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات مدارس الشرقية تسجل تفاعل 99% عبر "مدرستي" والان نبدء بالتفاصيل

• متوسط 20 مرة دخول شهرياً لـ 1324 مدرسة

سجلت المؤشرات الرئيسية لدخول قيادات مدارس المنطقة الشرقية لمنصة مدرستي خلال الأسابيع الماضية نمواً كبيراً، حيث بلغت نسبة دخول قيادات المدراس للمنصة والتفاعل معها 99% بمتوسط 20 مرة دخول شهرياً لـ 1324 مدرسة.

وأوضح مدير عام إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، من خلال تقرير حديث لنظام التعليم الإلكتروني للمنصة أصدرته إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أن نسبة دخول الكادر التعليمي تجاوزت حاجز 97% لـ 33770 معلم ومعلمة، فيما تجري إدارة التعليم دعماً تقنياً لـ 3% لتمكينهم من الدخول المستمر، وارتفعت معدلات دخول الطلاب والطالبات لتصل لـ 96% لـ 375698 طالبة وطالبة، وهو ما يشكل قفزة نوعية مقارنة ببداية التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، من خلال الدعم والمساندة التي تقدمها الإدارة لتسجيل الطلاب والطالبات منذ الأسبوع الأول، منوهاً بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب في المنطقة والذي ساهم في هذه النتائج الإيجابية.

وأضاف الباحص، أن نسبة عدد الزيارات الإشراقية بلغت 83% لـ 590 مشرفاً ومشرفة على أداء المدارس عبر المنصة، فيما سجل طلاب وطالبات التربية الخاصة حضوراً بجلسات فردية لاستمرار تعليمهم عبر 3040 جلسة تعليمية خلال الفترة الماضية .