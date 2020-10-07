شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر: 5 عطور خطر على صحتك والان نبدء بالتفاصيل
ويحمل المنتج الأول اسم "مسك الرمان" بتاريخ صلاحية 07 / 03 / 2022، فيما يحمل المنتج الثاني اسم "سما معطر جسم" بتاريخ صلاحية 08 / 03 / 2022، أما المنتج الثالث فهو "معطر عود الذهب" بتاريخ صلاحية 13 / 07 / 2023.
كما حذرت "الغذاء والدواء" من "معطر عاشق العود" بتاريخ صلاحية 13 / 06 / 2023، و"معطر إحساس" بتاريخ صلاحية 03 / 07 / 2023.
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