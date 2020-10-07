خطة لإزالة المصدات والحواجز الخرسانية بشكل كامل من تبوك

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

شرعت أمانة منطقة تبوك بإزالة المصدات والحواجز الخرسانية من مواقع مختلفة بأنحاء المدينة والمنتشرة بالمنزهات وجوانب الطرق وأماكن الدوران بالإضافة إلى إزالة المصدات التي تحدد سير الحركة واستبدالها بالأرصفة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمعالجة التشوه البصري، وحفظ حق المشاة في الاستفادة من الأرصفة.

وأكد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أن الأمانة أزالت اليوم أكثر من 300 حاجز خرساني بعدد من الطرق منها طريق عمر بن الخطاب وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن نايف، ولايزال العمل مستمرًا حتى الانتهاء من إزالة جميع المصدات والحواجز الخرسانية في المدينة.

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وأشار إلى أن فرق الأمانة الميدانية تولي اهتمامًا بالغًا لمتابعة تطبيق الإزالة والتأكد من التزام الجميع وتعاونهم، بما يحقق الحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، وذلك في إطار الخطة التي تقوم عليها أمانة منطقة تبوك في تحسين جمال البيئة العمرانية.

وتابع أن الأمانة تواصل العمل على تنفيذ أعمال رفع وإزالة الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة لتنظيم الحركة المرورية بعدد من الشوارع والطرق واستبدال الحواجز الخرسانية بما يتناسب مع الشكل الجمالي للمدينة لتوفير الراحة والأمان للمواطنين.





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